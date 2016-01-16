Украинка Заневская попала в основной турнир Открытого чемпионата Австралии по теннису

В Мельбурне завершился матч третьего заключительного раунда квалификационных соревнований Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором украинка Марина Заневская победила Мишель Ларшер де Бриту из Португалии и вышла в основной турнир.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:5.

Заневская впервые в карьере сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. Ее первой соперницей в Мельбурне станет испанка Лара Арруабаррена.

Как сообщал УНИАН, благодаря высокому рейтингу без предварительных соревнований в основной турнир пробились шесть украинских теннисистов - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Александр Долгополов Сергей Стаховский и Илья Марченко.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет в Мельбурне с 18 по 31 января.