Федерация биатлона Украины опровергает политический бойкот чемпионата в Тюмени

Об этом говорится в комментарии Брынзака, опубликованном Федераций биатлона Украины.

"Прочитал на многих российских сайтах информацию о якобы моем заявлении, что сборная команда Украины из-за боязни политических провокаций не будет принимать участие в чемпионате Европы, который будет проводиться в Тюмени. Хочу всем официально сказать, что это ложь и выдумки журналиста", - заявляет Брынзак.

Он рассказал, что к нему на стрельбище в Рупольдинге подошел человек, который даже не представился, и спросил, примет ли участие украинская команда в чемпионате Европы.

"Я ответил, что нет, об этом я сказал еще месяц назад и главной причиной является то, что чемпионат проводится в неудобные сроки, а у нас главной задачей является подготовка к чемпионату мира", - отметил глава федерации.

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По его словам, он также ответил, что неудобно добираться с оружием до Тюмени из-за транспортных проблем, и привел случай, когда украинская юношеская команда, по договоренности с Союзом биатлонистов России в сентябре ехала из Минска в Остров для участия в первенстве России по летнему биатлону.

"Проехав на территорию России, автобус с украинскими номерами был остановлен полицией и, забрав паспорта, нашим спортсменам было объявлено возвращаться обратно, иначе не получим паспорта. При этом белорусские и прибалтийские спортсмены спокойно проехали и приняли участие в этих соревнованиях. Нашей команде после 400 км дороги пришлось возвращаться", - рассказал он.

Брынзак подчеркнул, что "ни разу не сказал ни о каких политических мотивах или провокациях".

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"Это все выдумки журналиста и это уже не первый раз. Этим они хотят вызвать какой-то ажиотаж и интерес к своему невостребованному "творчеству". Мы в дальнейшем всегда с удовольствием будем участвовать в различных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах на территории России и ближайшие планы, это участие в финале Кубка мира в Ханты-Мансийске в марте месяце", - анонсировал он.

Глава федерации заявил об "очень дружественных отношениях" с российской командой и болельщиками из России, которые поддерживают украинскую команду.

"Спорт вне политики, бойкотировать мы ничего не собираемся и призываем всех журналистов писать только факты, а не свои предположения и домыслы. Я пишу не в качестве оправдания, а ради истины происходящего", - подчеркнул он.