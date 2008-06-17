Соперник Кличко - добрый и злой (фото)

Чемпион IBF и WBO в супертяжелом весе Владимир Кличко после просмотра боев своего следующего соперника Тони Томпсона выделил сильные стороны американского супертяжа, сообщает официальный сайт братьев Кличко.

"У Тони Томпсона надежная защитой. Во многих боях ему удавалось за счет маневра и блоков избегать как одиночных ударов, так и серий. Кроме того, я бы отметил необычайно развитую интуицию моего соперника. Томпсон часто предугадывает действия противника и действует на опережение".

По мнению младшего Кличко, последние поединки Томпсона стали лучшими в карьере американского боксера.

"В июне 2006 года он единогласным решением судей победил довольно жесткого Доминика Гуинна, переиграв его за счет скорости, техники и защиты. Благодаря тем же качествам Тони победил и Тимура Ибрагимова в феврале прошлого года. Но, по моему мнению, самая яркая победа Томпсона была над Луаном Красничи", - заключил Владимир.

Бой Кличко - Томпсон состоится 12 июля в Гамбурге на "Color Line Arena".