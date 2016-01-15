Украинские биатлонисты не поедут на чемпионат Европы в российскую Тюмень

Сборная Украины по биатлону не выступит на чемпионате Европы в Тюмени по политическим мотивам, сообщил порталу «Чемпионат» президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

«Мы опасаемся политических провокаций в России и не хотим подвергать наших спортсменов различным угрозам, - отметил Брынзак. - В августе мы хотели поехать в Остров на международные юношеские соревнования. Выехали со сбора в Белоруссии, а после пересечения российской границы нас остановила полиция. Отобрали у всех паспорта, долго держали, а потом приказали убираться. Очень жаль, что политика вмешивается в спорт. Раньше мы с удовольствием ездили в Россию, но в этой ситуации это неприемлемо. К тому же сроки проведения чемпионата Европы - между американскими этапами Кубка мира и чемпионатом мира - нам не очень подходят».

Чемпионат Европы по биатлону пройдет в Тюмени с 24 по 28 февраля.