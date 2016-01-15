Игрок "Динамо" Рубен перешел в аргентинский клуб

Аргентинский нападающий ФК «Динамо» Киев Марко Рубен перешел на постоянной основе в клуб «Росарио Сентраль», сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

"Мы благодарим его за время, проведенное в составе «бело-синих», и желаем успехов в продолжении его футбольной карьеры", - говорится в сообщении.

11 июля 2012 года испанский «Вильярреал» объявил о принципиальной договорённости с киевским «Динамо» по переходу Рубена. На следующий день аргентинец прибыл в Киев для прохождения медицинского обследования, а 13 июля заключил с «Динамо» пятилетнее соглашение. 3 ноября 2012 года забил в ворота «Таврии» первый мяч за «Динамо» на 45+1 минуте добиванием мяча в ворота Дамира Кахримана. Всего провел за "Динамо" 11 игр. Гол в ворота симферопольской команды так и остался единственным для Рубена в составе "Динамо".

Летом 2013 года был отдан в годичную аренду во французский «Эвиан». 21 июля 2014 года Марко Рубен после годичной аренды во Франции перешел в мексиканский «УАНЛ Тигрес», также на правах аренды. А конце декабря 2014 года был отдан в полуторагодичную аренду в «Росарио Сентраль».

Теперь он будет выступать в аргентинской команде на постоянной основе.