Мужская сборная Украины по биатлону провалила эстафету на этапе Кубка мира

В Рупольдинге (Германия) завершилась мужская эстафетная гонка на этапе Кубка мира по биатлону, в которой сборная Украины заняла лишь 12-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Отставание нашей команды составило от лидера 3 минуты, 13,1 секунды.

Украинцы в этой гонке выступали таким составом: Сергей Семенов, Александр Жирный, Виталий Кильчицкий, Дмитрий Пидручный.

И первые три этапа прошли в борьбе за призовой подиум или, минимум, место в 6-ке сильнейших. Если Сергей Семенов отстал от лидера по итогам первого этапа лиша на 15,3 секунды, то в дальнейшем отрыв колебался от одной до двух минут. Но, на последнем этапе все усилия нашей команды перечеркнул Пидручный, который имея 8 патронов поразил лишь 2 мишени в стрельбе из положения лежа - три штрафных круга. На дистанцию он вернулся уже на 13-й позиции и затем, отстреляв чисто в "стойке" сумел обойти лишь одного соперника, финишировав на 12-м месте.

В итоге, в пассиве украинцев 3 штрафных круга и 7 дополнительных патронов.

Победу в этой гонке одержала команда Норвегии (1 час 17 минут 5 секунд) 0 штрафных кругов и 12 дополнительных патронов, но втором месте - сборная России (отставание - 14,6 секунды, 0+6), третьем - Австрия (35,8 сек., 1+7).

В выходные на этапе КМ в Германии состоятся мужской и женский масс-старт и женская эстафета.