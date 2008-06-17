Букмекеры предсказывают вылет Франции и Италии с Евро-2008

Букмекеры считают Румынию фаворитом матча с Голландией, который начнется 17 июня в 21:45 по киевскому времени. В случае, если румыны выиграют в этой встрече, они выйдут в 1/4 финала чемпионата Европы 2008 года, а сборные Италии и Франции покинут турнир независимо от результата матча между ними.

Букмекерская контора Pinnale Sports принимает ставки на победу Румынии с коэффициентом 2,36 (чем ниже коэффициент - тем выше считается вероятность события). Победа голландцев оценивается с коэффициентом 2,98, ничья - с коэффициентом 3,76.

В матче Италия - Франция фаворитами считаются итальянцы. Коэффициент на победу подопечных Роберто Донадони в букмекерской конторе Bet365 составляет 2,58, на успех французов - 2,84, на ничью - 3,75.

Отметим, в том случае, если Франция и Италия сыграют вничью, румынам для выхода в 1/4 финала будет достаточно не проиграть. Если матч Франция - Италия закончится со счетом 0:0, румын в игре с Голландией устроит любой результат, кроме крупного поражения.

На бирже ставок Betfair ставки на выход Румынии из группы принимаются с коэффициентом 1,97. Коэффициент выход в плэй-офф итальянцев составляет 3,65, на участие в 1/4 финала сборной Франции - 4,3. Таким образом, шансы румын игроки на бирже ставок оценивают примерно в 50 процентов. Вероятность выхода из группы Италии и Франции, по оценкам игроков на Betfair, составляет соответственно 27 процентов и 23 процента.

Лента.ру