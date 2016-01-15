ФИФА запретила "Реалу" и "Атлетико" покупать игроков
Дисциплинарный комитет ФИФА ввел санкции в отношении двух мадридских клубов - "Реала" и "Атлетико" из-за нарушений, связанных с международными трансферами и регистрацией игроков, которым еще не исполнилось 18 лет.
Об этом сообщается на сайте ФИФА.
Двум клубам запретили заявлять новых игроков в течение двух следующих трансферных окон (лето 2016 года и зима 2017).
Запрет трансферов на местном и международном уровне к каждому клубу в целом, за исключением женских команд, пляжного футбола и футзала. Также, запрет не растространяется на текущее трансферное окно и не мешает клубам отпускать игроков.
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Помимо этого, "Реал" и "Атлетико" получили выговор от ФИФА и были оштрафованы на 360 тысяч швейцарских франков и на 900 тысяч швейцарских франков соответственно. Клубы также должны в течение 90 дней урегулировать ситуацию с несовершеннолетними игроками.
Ранее сообщалось, что в апреле 2015 года ФИФА объявила о санкциях, наложенных на другой испанский клуб — «Барселону». Каталонцам запрещено регистрировать новых футболистов в течение двух трансферных периодов.