ФИФА запретила "Реалу" и "Атлетико" покупать игроков

02:00, 15 января 2016
Спорт
1483

Дисциплинарный комитет ФИФА ввел санкции в отношении двух мадридских клубов - "Реала" и "Атлетико" из-за нарушений, связанных с международными трансферами и регистрацией игроков, которым еще не исполнилось 18 лет.

REUTERS

Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Двум клубам запретили заявлять новых игроков в течение двух следующих трансферных окон (лето 2016 года и зима 2017).

Запрет трансферов на местном и международном уровне к каждому клубу в целом, за исключением женских команд, пляжного футбола и футзала. Также, запрет не растространяется на текущее трансферное окно и не мешает клубам отпускать игроков.

Читайте такжеЗидан сменил Бенитеса на посту главного тренера "Реала"

Помимо этого, "Реал" и "Атлетико" получили выговор от ФИФА и были оштрафованы на 360 тысяч швейцарских франков и на 900 тысяч швейцарских франков соответственно. Клубы также должны в течение 90 дней урегулировать ситуацию с несовершеннолетними игроками.

Ранее сообщалось, что в апреле 2015 года ФИФА объявила о санкциях, наложенных на другой испанский клуб — «Барселону». Каталонцам запрещено регистрировать новых футболистов в течение двух трансферных периодов. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter