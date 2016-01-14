Полузащитник Кранчар покинул киевское "Динамо"

ФК «Динамо» Киев и хорватский полузащитник Нико Кранчар пришли к обоюдному согласию о досрочном прекращении действия контракта, сообщает пресс-служба "Динамо".

"Мы благодарим Нико за годы, отданные нашему клубу и желаем ему всяческих успехов в продолжении его футбольной карьеры", - говорится в сообщении.

Всего за «Динамо» Кранчар провел 22 матча во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с клубом истекал летом 2016-го года.