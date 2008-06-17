За победу над шведами сборной России обещают 7 миллионов евро
12:20, 17 июня 2008Спорт
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Скандинавов ждет вторая Полтава?
|Гуус Хиддинк
Из указанной суммы 500 тысяч евро получит главный тренер сборной России Гуус Хиддинк.
Победа в матче со Швецией обеспечит россиянам второе место в группе D и выход в 1/4 финала (первое место в группе уже гарантировала себе Испания). В этом случае в 1/4 финала подопечные Хиддинка сыграют со сборной Голландии. В случае ничьей или победы шведов в плэй-офф выйдет команда Ларса Лагербэка.
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