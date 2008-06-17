За победу над шведами сборной России обещают 7 миллионов евро

12:20, 17 июня 2008
Спорт
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Скандинавов ждет вторая Полтава?

Руководство Российского футбольного союза (РФС) решило материально стимулировать игроков и тренерский штаб сборной России. В случае победы 18 июня в последнем туре группового этапа Евро-2008 над Швецией, которая гарантирует россиянам выход в 1/4 финала, команде будет выделено семь миллионов евро. Об этом сообщает Лента.русо ссылкой на официальный сайт телеканала "Спорт".

Из указанной суммы 500 тысяч евро получит главный тренер сборной России Гуус Хиддинк.

Победа в матче со Швецией обеспечит россиянам второе место в группе D и выход в 1/4 финала (первое место в группе уже гарантировала себе Испания). В этом случае в 1/4 финала подопечные Хиддинка сыграют со сборной Голландии. В случае ничьей или победы шведов в плэй-офф выйдет команда Ларса Лагербэка.

 

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