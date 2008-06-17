За победу над шведами сборной России обещают 7 миллионов евро

Руководство Российского футбольного союза (РФС) решило материально стимулировать игроков и тренерский штаб сборной России. В случае победы 18 июня в последнем туре группового этапа Евро-2008 над Швецией, которая гарантирует россиянам выход в 1/4 финала, команде будет выделено семь миллионов евро. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на официальный сайт телеканала "Спорт".

Из указанной суммы 500 тысяч евро получит главный тренер сборной России Гуус Хиддинк.

Победа в матче со Швецией обеспечит россиянам второе место в группе D и выход в 1/4 финала (первое место в группе уже гарантировала себе Испания). В этом случае в 1/4 финала подопечные Хиддинка сыграют со сборной Голландии. В случае ничьей или победы шведов в плэй-офф выйдет команда Ларса Лагербэка.