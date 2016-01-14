Украинские биатлонистки не попали в призеры индивидуальной гонки этапа Кубка мира

В немецком Рупольдинге завершилась женская индивидуальная гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону, где лучшая из украинок - Елена Пидгрушная - заняла лишь 16-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Пидгрушная лишь один раз промахнулась на огневом рубеже (1 минута штрафа), но существенно отставала от лидеров по скорости прохождения трассы, уступив в итоге победительнице 2 минуты 32,3 секунды.

Среди других украинок 26-е место заняла Валентина Семеренко (3:21,4, 2 промаха), 29-е - Юлия Джима - (3:29,0, 3 промаха), 41-е - Ирина Варвинец (+4:35.6, 2 промаха), 66-е - Наталья Бурдыга (+6:37.4, 4 промаха).

Победительницей гонки стала итальянка Доротея Вирер, преодолевшая дистанцию за 40 минут 19.9 секунды (0). 2-е место на счету Кайсы Макаряйнен (+54.8, 1 промах), 3-е - у чешки Габриэлы Соукаловой (+1:09.9, 1 промах).

Как сообщал УНИАН, накануне состоялась мужская индивидуальная гонка, где украинцы также не попали в призеры.

Этап КМ продлится до воскресенья. Биатлонистов ждет также женская и мужская эстафеты и масс-старты