Реквием по тяжеловесу

Так называлась классическая голливудская спортивная драма о старом боксере с Энтони Куинном в главной роли. Фильм вышел на экраны в 1962 году.

В том же году на соревнованиях в рамках VIII всемирного фестиваля молодежи и студентов в Хельсинки 25-летний запорожский штангист Леонид Жаботинский победил в тяжелом весе с суммой троеборья 480 кг.

Он умер в четверг, на старый Новый год, в Запорожье – Леонид Иванович Жаботинский, двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, обладатель 19 мировых и 20 всесоюзных рекордов, легенда советского и украинского спорта.

Если какой-либо из атлетов его уровня кажется инопланетянином, то Леонид Иванович для меня – живой и реальный земляк. В созданный по его инициативе запорожский клуб тяжелой атлетики «Спартак» когда-то ходил мой старший брат, а затем и я сам.

Нашего директора Леонида Жаботинского мы видели редко. Но запомнилось, как он ловко играл в настольный теннис на втором этаже. Как заходил в тренировочный зал и пробовал ногой качество помостов, недовольно качая головой. Как он после тяжелой болезни и операции на почке вернулся в большой спорт, и к нам в Запорожье специально привезли на не самый крупный турнир трех судей международной категории, чтобы зафиксировать новый мировой рекорд в рывке в исполнении Леонида Иваныча.

Какой там инопланетянин. Один из моих одноклассников, работая военпредом на авиазаводе на Мадагаскаре в конце 1980-х, тесно общался с Жаботинским, который тогда был там военным советником. А другой одноклассник много лет жил с легендарным чемпионом в одном подъезде, называл его «дядя Леня» и ездил встречать в аэропорт Днепропетровска в те годы, когда Запорожский аэропорт пришел в запустение.

Сам Жаботинский долгое время жил на два дома, деля свое время между Запорожьем и Москвой, где он работал в спортивных структурах вооруженных сил и был почетным президентом Федерации тяжелой атлетики РФ.

Сам Жаботинский долгое время жил на два дома, деля свое время между Запорожьем и Москвой, где он работал в спортивных структурах вооруженных сил и был почетным президентом Федерации тяжелой атлетики РФ.

Но он никогда не был и не стал символической фигурой для русского спорта. Видимо, в Москве не могли забыть и простить Леониду Ивановичу его сенсационной победы в олимпийском Токио над великим Юрием Власовым, заведомым фаворитом и первым номером сборной СССР. После того поражения Власов фактически завершил карьеру, не сумев оправиться от психологической травмы. А уж он-то, в отличие от сельского паренька с Харьковщины (в Запорожье Жаботинский приехал в 1960 году в связи с женитьбой на запорожской девушке), был прирожденным русским офицером – с Суворовским училищем и Военно-инженерной академией за плечами.

Очень жаль, что болезнь помешала Леониду Ивановичу первым взять символический рубеж в троеборье – 600 кг. Он остановился на цифре 590 кг. Но, в любом случае, его имя вписано в мировую историю тяжелой атлетики золотыми буквами.

И еще жаль, что наш старый клуб «Спартак», которому в 2010 году присвоили имя Леонида Жаботинского, так и не увидел почетного гостя из Америки – Арнольда Шварценеггера, публично признававшегося в том, что Леонид Жаботинский был кумиром его юности. Много было разговоров о том, что Железный Арни, тогда – губернатор Калифорнии, приедет в Запорожье на торжества по случаю 70-летия украинского богатыря. Но не сложилось – ни с торжествами, ни с визитом Арнольда.

Однако для нас Леонид Иванович – фигура вполне арнольдовского масштаба.

Однако для нас Леонид Иванович – фигура вполне арнольдовского масштаба. Хотя украинская щедрая земля издавна плодила знаменитых силачей в изобилии – от Ивана Поддубного и Якова Куценко до Анатолия Писаренко и Василия Вирастюка, Леонид Жаботинский занимает особое почетное место в этой плеяде. Давно и навсегда.

И если уж говорить о памятниках и названиях улиц – то тут и думать долго нечего.

Игорь Левенштейн