Спалетти возглавил гранда итальянского футбола "Рому" во второй раз в тренерской карьере

Футбольный клуб "Рома" подтвердил назначение Лучано Спаллетти новым главным тренером клуба, сообщает официальный сайт столичной команды.

56-летний итальянский прибыл сегодня на базу клуба в Тригориа и сразу взял на себя ответственность за команду в преддверии следующего матча Серии А против "Вероны", который состоится на римском "Стадио Олимпико" в воскресенье, 17 января.

Спаллетти во второй раз возглавит клуб после весьма успешного четырехлетнего пребывания в столице Италии в период 2005-2009 годов.

В дополнение к победам в Кубке Италии и звания вице-чемпиона Серии А (в 2007 и 2008 году), Спаллетти установил новый рекорд чемпионата страны в высшем дивизионе в феврале 2006 года, когда его "Рома" выдала серию из 11 побед подряд. Он был признан тренером года Серии А за 2006 год.

Спаллетти с энтузиазмом говорит о своем возвращении. "Я взволнован, потому что я знаю, насколько велика честь возглавлять клуб этого города. Это серьезный вызов - столь интересная работа с такими достойными людьми."

После ухода из "Ромы" в 2009-м году Спаллетти работал в качестве тренера российского "Зенита" (Санкт-Петербург) с декабря 2009 года по март 2014 года, выиграв два титула чемпионата России, а также Кубок России и Суперкубок России.