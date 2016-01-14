Артем Кравец помог "Штуттгарту" выиграть в товарищеском матче у "Ганновера" в межсезонье

Экс-игрок киевского "Динамо" Артем Кравец, находящийся в аренде в клубе немецкой Бундеслиги "Штуттгарт", помог своей новой команде обыграть в контрольном поединке «Ганновер» - 2:0, сообщает ФК "Штуттгарт".

Арендованный у киевского «Динамо» форвард появился на поле во втором тайме и имел шикарный момент для взятия ворот, однако пробил прямо во вратаря. От голкипера «Ганновера» мяч отскочил к Даниэлю Дивади, который и поставил точку в матче, сделав счет 2:0.

Еще один украинский футболист «Штутгарта» Борис Тащи провел на поле весь первый тайм, но результативными действиями не запомнился. Кстати, Кравец вышел на поле, заменив в перерыве именно Тащи.