Артем Кравец помог "Штуттгарту" выиграть в товарищеском матче у "Ганновера" в межсезонье
16:24, 14 января 2016Спорт
667
Бывший игрок "Динамо" быстро осваивается в команде немецкой Бундеслиги.
Кравец арендован "Штуттгартом" до конца сезона / facebook.com/VfB
Экс-игрок киевского "Динамо" Артем Кравец, находящийся в аренде в клубе немецкой Бундеслиги "Штуттгарт", помог своей новой команде обыграть в контрольном поединке «Ганновер» - 2:0, сообщает ФК "Штуттгарт".
Арендованный у киевского «Динамо» форвард появился на поле во втором тайме и имел шикарный момент для взятия ворот, однако пробил прямо во вратаря. От голкипера «Ганновера» мяч отскочил к Даниэлю Дивади, который и поставил точку в матче, сделав счет 2:0.
Еще один украинский футболист «Штутгарта» Борис Тащи провел на поле весь первый тайм, но результативными действиями не запомнился. Кстати, Кравец вышел на поле, заменив в перерыве именно Тащи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter