Тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал обозвал журналиста толстяком (видео)

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" голландец Луи ван Гаал в очередной раз шокировал своим поведением английскую публику, назвав журналиста "толстяком", сообщает Daily mail.

Инцидент произошел после матча "Юнайтед" против "Ньюкасла" завершившегося со счетом 3:3.

Тренеру задали вопрос об игре капитана команды Уэйна Руни, который забил два гола в этом матче. На что ван Гаал заявил, что не будет отвечать на подобные вопросы, так как журналисты постоянно критиковали Руни. "Не я его критиковал, а вы", - сказал голландец, встал из-за стола и направился к выходу. Затем обернулся на реплику из зала и, указывая пальцем на корреспондента Нила Кастиса из The Sun сказал: "И ты, толстяк, тоже".

В следующий раз ван Гаал предстанет перед журналистами в пятницу, на предматчевой тренировке перед воскресной игрой с "Ливерпулем". Дождутся ли от него извинений, пока остается неясным.