Кличко: результат матча-реванша с Фьюри однозначно будет другим

Владимир Кличко уверен, что в матче-реванше с Тайсоном Фьюри вернёт себе чемпионские пояса, сообщает Чемпионат со ссылкой на интервью украинского боксера немецкому изданию Spiegel.

«Физически уже не больно. К счастью, я ушёл с ринга лишь с парой рассечений. Других повреждений у меня не было. А вот внутри, конечно, ещё больно. У меня большое эго. Мое эго — это мой двигатель, но этот двигатель страдает от поражения. Я был действительно в лучшем физическом состоянии. Но если нет баланса физики и психологии, тебе приходится ой как непросто. Я не вступал в бой. Причину этого я проанализировал и знаю, что делать в будущем. Конечный результат матча-реванша однозначно будет другим», — рассказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в Дюссельдорфе (Германия) Кличко проиграл Фьюри титулы чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBO в супертяжёлом весе, проиграв по очкам. Впоследствии IBF лишила британца титула за отказ проводить защиту в бою с другим украинцем Вячеславом Глазковым. Таким образом, Кличко уже в любом случае не сможет вернуть все свои титулы, даже если победит Фьюри в матче-реванше.