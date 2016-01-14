Украинка Заневская вышла во второй круг квалификационных соревнований Открытого чемпионата Австралии по теннису

В Мельбурне (Австралия) стартовал первый в году теннисный турнир серии "Большого шлема" - Открытый чемпионат Австралии, где в первом матче квалификационного турнира победу одержала украинка Марина Заневская, сообщается на официальном сайте турнира.

Заневская играла с Юйсюань Чжан (Китай) и выиграла в упорнейшей борьбе в трех сетах - 7:5, 6:7 (5), 6:4.

Матч продолжался 3 часа и 7 минут, в течение которых соперницы совершили по 4 эйса, а украинка даже совершила больше двойных ошибок, чем соперница - 5 против 6. Тем не менее, в решающие моменты матча наша спортсменка была стабильнее, совершив 7 брейк-поинтов против 5 у соперницы. По общему количеству выигранных мячей Заневская также превзошла оппонентку - 112 против 110.

Во втором раунде квалификационного турнира соперницей украинки станет Риса Озаки из Японии, которая на старте оказалась сильнее француженки Полин Парментье - 6:3, 6:2.

Еще две украинки сегодня свои матчи проиграли и выступления в турнире завершили уже на старте. Ольга Савчук не смогла одолеть Терезу Смиткову (Чехия) - 6:7 (8), 3:6, а Катерина Козлова уступила Тамире Пажек (Австрия) - 2:6, 4:6.

Накануне, в мужском одиночном разряде, в квалификационном турнире единственный представитель Украины Денис Молчанов оказался сильнее Брэдли Мозли (Австралия). После первой партии, которая завершилась победой украинца со счетом 6:3, соперник отказался от продолжения борьбы.

Согласно мировому рейтингу места в основной сетке турнира себе гарантировали 6 представителей Украины: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Александр Долгополов Сергей Стаховский и Илья Марченко.

Квалификационные соревнования продлятся до 16 января.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет в Мельбурне с 18 по 31 января.