Скончался легендарный тяжелоатлет Леонид Жаботинский

14 января на 78-м году ушел из жизни знаменитый штангист - двукратный олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике, неоднократный чемпион мира, Европы и СССР Леонид Жаботинский, сообщается на официальном сайте мэрии Запорожья.

«Ушёл из жизни Леонид Иванович Жаботинский. Благодаря природному таланту, целеустремленности и колоссальной работе над собой наш легендарный земляк установил 19 мировых рекордов, 20 рекордов СССР, 58 рекордов Украины. По его инициативе в 1979 году в Запорожье был построен клуб, открыта СДЮШОР «Спартак» по тяжелой атлетике. Ежегодно в городе проводятся турниры на приз Леонида Жаботинского. Ему присвоено звание почетного гражданина Запорожья», - информирует мэрия.

Официальной информации о причинах смерти легендарного спортсмена нет.

Леонид Жаботинский (1938г.р.) - знаменитый украинский советский штангист, выступавший в супертяжёлом весе. Двукратный олимпийский чемпион (1964, 1968) по тяжёлой атлетике, чемпион мира (1964—1966, 1968), чемпион Европы (1966, 1968), пятикратный чемпион СССР (в 1964—1969). Заслуженный мастер спорта СССР (1964).

Установил 19 мировых рекордов, в том числе два в троеборье — 560 кг (1964) и 590 кг (1967); 20 рекордов СССР, 58 рекордов УССР.