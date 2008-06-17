На Евро-2008 сегодня играют участники "группы смерти"

На европейском футбольном первенстве сегодня играют участники так называемой "группы смерти". Команда Нидерландов, обеспечившая себе выход в четвертьфинал с первого места, играет с командой Румынии. Во втором матче встречаются сборные Франции и Италии. Ситуация в этой группе весьма запутана. Румынам для выхода в четвертьфинал нужно обыграть немотивированных, но очень сильных голландцев, впрочем, у румынской сборной остаются шансы на выход в четвертьфинал при любом исходе этого поединка. Что касается французов и итальянцев, то они, напротив, практически полностью зависят от того, как сыграют две другие сборные.

Эхо Москвы