Уже 23 украинца завоевали лицензии Юношеских Олимпийских игр

1100 самых лучших атлетов из 70 стран мира в возрасте от 15 до 18 лет в 15 зимних дисциплинах разыграют 70 комплектов наград, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Пока же юные олимпийцы проходят последние лицензионные отборы и непосредственно готовятся к старту Юношеских Игр.

Согласно международной квалификационной системе по видам спорта уже 23 украинца завоевали право на участие в ЮОИ по биатлону (2 девушки и 2 юноши), лыжному двоеборью (1 юноша), фигурному катанию (1 юноша, 1 спортивная пара и 2 танцевальные пары), санному спорту (3 юноши и 1 девушка), прыжкам на лыжах с трамплина (1 юноша), лыжным гонкам (1 юноша и 1 девушка), горнолыжному спорту (1 юноша и 1 девушка), скелетону (1 юноша) и сноуборду (1 юноша).

Окончательный состав национальной Юношеской Олимпийской сборной Украины будет утвержден Исполкомом НОК в конце января.

Отметим, что в 2008 году Международный Олимпийский Комитет принял историческое решение начать проведение летних и зимних Юношеских Олимпийских игр, имея в виду, что такой форум будет носить не только соревновательный характер среди юных атлетов всего мира, но и включать в себя учебную, познавательную и культурно-образовательную составляющую.

Поэтому в свободное от стартов время в Лиллехаммере спортсмены смогут посещать разнообразные семинары, мастер-классы с прославленными и титулованными олимпийцами, экскурсии, занятия по тимбилдингу, которые направлены на общение, налаживание контактов и повышение уровня знаний об истории и культуре других стран. Будут затронуты и актуальные темы, в частности: будущей карьеры, здорового образа жизни, борьбы с допингом, профилактики травматизма и жизни после спорта и как побеждать не только на турнирах, но и в жизни.

II Юношеские Олимпийские игры пройдут с 12 по 21 февраля 2016 года в норвежском Лиллехаммере.

С I ЮОИ 2012 года в Инсбруке наши спортсмены вернулись с 3 серебряными медалями в фигурном катании и шорт-треке.