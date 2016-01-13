"Днепр" проведет шесть матчей на первом межсезонном сборе в Турции

Первую неделю сбора в Турции подопечные Мирона Маркевича посвятят тренировкам, а затем проведут целую серию контрольных матчей, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

20, 22 и 24 января они сыграют по два поединка. 20 января состоятся встречи с командами Региональной бундеслиги «Цвиккау» и «Родингхаузен», 22-го — с представляющим вторую бундеслигу «Франкфуртом» и швейцарским «Цюрихом», 24-го — с еще одним клубом второго немецкого дивизиона «Хайденхаймом» и азербайджанской «Габалой».

В сборе примут участие 27 футболистов:

вратари Денис Бойко, Ян Лаштувка, Алексей Баштаненко;

защитники Лео Матос, Евгений Чеберячко, Иван Томечак, Папа Гуйе, Андерсон Пико, Артем Федецкий, Дмитрий Чигринский, Владимир Адамюк, Валерий Лучкевич (он через несколько дней отправится в молодежную сборную Украины), Станислав Гудзь;

полузащитники Джон Руис, Эдмар, Бруно Гама, Роман Безус, Евгений Шахов, Сергей Политыло, Александр Кобахидзе, Юрий Вакулко, Максим Лунев, Егор Назарина, Евгений Чеберко;

нападающие Евгений Селезнев, Роман Зозуля, Денис Баланюк.

Руслан Ротань, Матеус и Дуглас остались в Днепропетровске по медицинским причинам. Капитан «Днепра», учитывая сложный предыдущий год и перенесенную травму, будет пока работать по индивидуальному плану; Дуглас завершает восстановление после артроскопической операции на колене, а Матеус получил повреждение мягких тканей во время отпуска. Ожидается, что эти трое футболистов войдут в общую группу на втором сборе.

В то же время на сбор отправляются выступавшие в луцкой «Волыни» на правах аренды Сергей Политыло и Александр Кобахидзе. Также «Днепр» просмотрит защитника днепродзержинской «Стали» Владимира Адамюка. 24-летний защитник в первой части чемпионата провел 16 матчей (все в основном составе) и забил 1 мяч. Кроме того, попробуют свои силы в первой команде воспитанники резерва днепрян: Юрий Вакулко, Максим Лунев, Егор Назарина и Евгений Чеберко.

"После отдыха отправляемся работать с обычным, хорошим настроением, — отметил перед вылетом на сбор главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич. — Первый сбор для игроков, как всегда, будет непростой, предстоит много черновой работы. К сожалению, с нами не смогли отправиться Матеус, Ротань и Дуглас, который сейчас восстанавливается после операции. Но я думаю, что ко второму сбору все они будут готовы. Зато взяли целую группу молодых футболистов, будут со всеми работать и старые наши знакомые Кобахидзе с Политыло, а также Владимир Адамюк из днепродзержинской "Стали".