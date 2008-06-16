Евро-2008: завершились матчи в группе B
23:32, 16 июня 2008Спорт
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С одинаковым счетом
Завершились матчи третьего тура чемпионата Европы по футболу в группе B.
Австрия - Германия 0:1 (Баллак, 49)
Польша - Хорватия 0:1 (Класнич 53)
В плей-офф выходят Хорватия с абсолютным результатом, и Германия, все еще считающаяся одним из фаворитов. Там их уже ждут, соответственно, Турция и Португалия.
Завтра состоятся завершающие матчи в группе C: Голландия (6 очков) - Румыния (2 очка) и Франция (1 очко) - Италия (1 очко).
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