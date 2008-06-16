Евро-2008: завершились матчи в группе B

Завершились матчи третьего тура чемпионата Европы по футболу в группе B.

Австрия - Германия 0:1 (Баллак, 49)

Польша - Хорватия 0:1 (Класнич 53)

В плей-офф выходят Хорватия с абсолютным результатом, и Германия, все еще считающаяся одним из фаворитов. Там их уже ждут, соответственно, Турция и Португалия.

Завтра состоятся завершающие матчи в группе C: Голландия (6 очков) - Румыния (2 очка) и Франция (1 очко) - Италия (1 очко).