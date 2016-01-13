Украинские биатлонисты не попали в призеры индивидуальной гонки этапа Кубка мира

В Рупольдинге (Германия) завершилась индивидуальная мужская гонка в рамках 5-го этапа Кубка мира по биатлону, победу в которой одержал француз Мартен Фуркад. Лучший из украинцев Виталий Кильчицкий занял лишь 19-е место, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Ни один из представителей Украины в этот день не обошелся без промахов на огневых рубежах, а по скорости наши биатлонисты не могли на равных конкурировать с лидерами. Кильчицкий отстал от победителя на 3 минуты 11.0 секунд (2 промаха = 2 минуты штрафа), Александр Жирный занял 26-е место - 3:29.8 отставания (1), Дмитрий Пидручный оказался на 43-м месте - 4:15.3 отставания (1), а Сергей Семенов - на 59-м месте - 5:15.1 отставания (4).

Пятый представитель Украины Владимир Семаков не стартовал.

Победителем гонки стар француз Мартен Фуркад, преодолевший дистанцию за 50:53.9 (1). 2-е место у австрийца Симона Эдера - +17.5 отставания (1), а 3-е - у россиянина Антона Шипулина - +28.9 отставания (1).

Эта гонка открывала этап КМ в Рупольдинге. В четверг состоится женская индивидуальная гонка, в пятницу - мужская эстафета, в субботу - мужской и женский масс-старты, а в воскресенье - женская эстафета.