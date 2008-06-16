Арабские хоккеисты впервые разыграют золотой кубок

Первый в истории арабских стран чемпионат по хоккею на льду начался сегодня в столице ОАЭ, сообщает эмиратское информационное агентство ВАМ.

В розыгрыше первого арабского хоккейного кубка, сделанного из чистого золота, примут участие сборные команды четырех стран - ОАЭ, Кувейта, Алжира и Марокко. Вице-чемпионам будет вручен серебряный кубок. Щедрость организаторов соревнований на этом не заканчивается: денежное вознаграждение получат все участники соревнований, уточняет РИА "Новости".

Работающий восемь лет старшим тренером эмиратской сборной белорусский хоккеист Юрий Файков надеется, что первыми арабскими чемпионами по хоккею на льду станут его воспитанники. В феврале 2007 года эмиратская хоккейная дружина заняла шестое место на азиатских зимних Олимпийских играх в Китае, уступив только хозяевам соревнований, Казахстану Японии, КНДР и Южной Корее, имеющим значительно больший опыт в этом виде спорта.

Кувейтские хоккеисты тоже принимали участие в международных соревнованиях, но их спортивные успехи еще впереди. Алжир и Марокко дебютируют на хоккейном поприще.