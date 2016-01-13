Сборная Украины во время Евро-2016 будет базироваться вблизи Марселя

Национальная сборная Украины по футболу во время чемпионата Европы-2016 будет будет базироваться в Экс-ан-Провансе, сообщает официальный сайт города.

Поле местного стадиона имени Каркассона будет доступным для украинской делегации, начиная с 23 мая и до завершения выступлений команды на Евро-2016.

Тренировки будут открытыми для публики.

Экс-ан-Прованс — город и коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон, округ Экс-ан-Прованс, кантон Экс-ан-Прованс. Экс-ан-Прованс является частью культурного и исторического наследия Франции.

Экс-ан-Прованс расположен к западу от горы Сент-Виктуар, к северу от Марселя, с которым образует агломерацию.

Один из трех матчей группового этапа Евро - 21 июня, против команды Польши - украинцы проведут как раз в Марселе, на стадионе "Велодром".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины заняла 3-е место на групповом этапе отборочного турнира Евро-2016, но в матчах плей-офф по сумме двух игр одолела команду Словении (2:0, 1:1) и вышла в финальный турнир. Украинцы впервые в своей истории выиграли по сумме двух матчей в плей-офф отборочного турнира Евро или чемпионата мира.

Евро-2016 состоится во Франции с 10 июня по 10 июля.