ФИФА уволила своего генерального секретаря Жерома Вальке

Как сообщает сайт организации, это решение было принято 9 января и вступило в силу немедленно. Трудовые отношения между ФИФА и Жером Вальке также были прекращены.

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На прошлой неделе следственный отдел комитета по этике ФИФА рекомендовал отстранить Жерома Вальке от работы в области футбола сроком на 10 лет. 17 сентября 2015 года Жером Вальке уже был временно отстранен от футбольной деятельности на 90 дней, 6 января 2016 года этот срок был продлен еще на 45 дней.

Обязанности генсекретаря ФИФА по-прежнему будет исполнять Маркус Каттнер.

Напомним, осенью прошлого года ФИФА стало известно о возможной причастности Жерома Вальке к продаже билетов на матчи Чемпионата мира по футболу в Бразилии по завышенным ценам.

Кроме того, власти США подозревают, что в 2008 году Жером Вальке мог перевести $10 млн со счетов организации на счета бывшего вице-президента ФИФА Джека Уорнера, обвиняемого в коррупции.

Сам Жером Вальке отвергает обвинения в причастности к нелегальным схемам продаж билетов.