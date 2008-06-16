Назначены арбитры на матчи третьего тура Евро-2008 (список)

Назначены арбитры на все оставшиеся матчи группового этапа.

16 июня судить встречу Польша - Хорватия будет грек Кирос Вассарас. Игру Австрия - Германия обслужит Мануэль Мехуто Гонсалес из Испании.

Арбитром встречи Голландия - Румыния, которая пройдет 17 июня, назначен Массимо Бузакка из Швейцарии. А параллельный матч Франция - Италия будет судить словак Любош Михел.

Наконец, 18 июня главным арбитром встречи Греция - Испания будет англичанин Ховард Уэбб. А на последний матч сборной России против команды Швеции УЕФА назначил бельгийца Франка де Блекере, который ранее на Евро-2008 судил игру Хорватия - Германия (2:1). Ассистировать де Блекере будут его соотечественники Петер Херманс и Алекс Верстретен. Резервным судьей назначен Кристинн Якобссон из Исландии. Об этом сообщает агентство Reuters.

В матче Хорватия - Германия де Блекере отметился удалением с поля полузащитника немцев Бастиана Швайнштайгера за жесткий силовой прием против Йерко Леко.

Лента.ру