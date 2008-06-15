Завершились матчи в группе A
23:40, 15 июня 2008Спорт
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Такого никто не ждал
Завершились матчи третьего тура чемпионата Европы по футболу в группе A.
Швейцария - Португалия 2:0 (Якин 71, 83 пен.)
Турция - Чехия 3:2 (Арда Туран 75, Нихат 88, 90 - Коллер 35, Плашил 61)
В плей-офф выходят Португалия, не потерявшая ничего, кроме репутации, и героически сражавшаяся Турция, отыгравшая разрыв в два гола.
Завтра состоятся завершающие матчи в группе B: Польша (1 очко) - Хорватия (6 очков) и Австрия (1 очко) - Германия (3 очка).
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