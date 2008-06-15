Завершились матчи в группе A

Такого никто не ждал

Завершились матчи третьего тура чемпионата Европы по футболу в группе A. Швейцария - Португалия 2:0 (Якин 71, 83 пен.) Турция - Чехия 3:2 (Арда Туран 75, Нихат 88, 90 - Коллер 35, Плашил 61) В плей-офф выходят Португалия, не потерявшая ничего, кроме репутации, и героически сражавшаяся Турция, отыгравшая разрыв в два гола. Завтра состоятся завершающие матчи в группе B: Польша (1 очко) - Хорватия (6 очков) и Австрия (1 очко) - Германия (3 очка).

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