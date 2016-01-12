Главный фаворит на пост президента ФИФА пригрозил отнять у России ЧМ-2018

Глава Азиатской футбольной конфедерации (АФК) шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа, являющийся кандидатом на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА), заявил о готовности пересмотреть заявочные кампании чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал insidethegames.

Шейх рассказал, что в случае его избрания президентом ФИФА результаты голосования на выборах стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 годов могут быть пересмотрены, если «серьезное противоправное деяние будет доказано судом».

Другой кандидат на пост главы ФИФА, бывший заместитель генерального секретаря организации француз Жером Шампань заявил, что чемпионат 2018 года в любом случае пройдет в России, так как «процесс уже запущен, вне зависимости от любых уголовных расследований».

В конце декабря букмекеры назвали шейха Салмана бин Ибрагим аль-Халифа главным фаворитом на предстоящих выборах президента ФИФА.

22 декабря Арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила на восемь лет от футбольной деятельности президента организации Йозефа Блаттера и главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини. Обвинения в коррупции с них сняли, но признали виновными в других нарушениях кодекса этики ФИФА.

Выборы президента ФИФА пройдут 26 февраля 2016 года. Помимо шейха Салмана бин Ибрагима аль-Халифа и Жерома Шампаня, на вакантный пост претендуют три человека: генсек УЕФА Джанни Инфантино, вице-президент ФИФА принц Иордании Али бин аль-Хусейн, а также бывший министр по жилищному строительству ЮАР и соратник Нельсона Манделы Токио Сексвале.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут 12 стадионов 11 городов России: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

Чемпионат мира 2022 года должен пройти в Катаре.