Тренер сборной Турции запретил футболистам тренировать пенальти

Главный тренер сборной Турции Фатих Терим заявил, что его команда не будет тренировать одиннадцатиметровые удары перед поединком со сборной Чехии 15 июня. К третьему туру у обеих команд совершенно одинаковые результаты: по одному выигрышу и проигрышу, по два забитых и по три пропущенных гола (турки проиграли португальцам 0:2 и выиграли у швейцарцев 2:1; чехи проиграли португальцам 1:3 и выиграли у швейцарцев 1:0). Если сегодняшняя встреча завершится вничью, судьба путевки в 1/4 финала будет решаться в серии послематчевых пенальти, сообщает AFP.

По словам Терима, турки хотят выиграть в основное время, однако если после 90 минут будет зафиксирована ничья, футболисты "сделают то, что они должны сделать".