Василий Коваль и Виктория Погорельская признаны лучшими легкоатлетами декабря-2015 в Украине

Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов декабря в Украине, по результатам которого победителями стали Василий Коваль и Виктория Погорельская, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Коваль занял 13-е место на чемпионате Европы по кроссу в Эре (Франция), преодолев дистанцию 10117 м за 30 минут 33 секунды.

В свою очередь, Погорельская в последнем месяце прошлого года на трех соревнованиях в Испании каждый раз была в призерах. Она победила в кроссе в Кинтанари-де-ла-Орден (8 км – 27.37), завоевала второе место на соревнованиях по бегу на шоссе в Кревильенти (10 км – 34.57) и второе место на международных соревнованиях по бегу на шоссе в Кастеллонни (10 км – 34.26).

Опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков (в сети Facebook). Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.