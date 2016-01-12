Украинские тхеквондисты примут участие в лицензионном олимпийском турнире
16-17 января в турецком Стамбуле состоится Европейский квалификационный турнир по тхэквондо к Играм XXXI Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.
Украина получила право выставить на лицензионный старт двух спортсменов в мужских олимпийских весовых категориях и двух – в женских, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
В Стамбуле за олимпийские лицензии будут бороться: Ирина Ромолданова (до 49 кг), Татьяна Тетеревятникова (до 67 кг), Богдан Боднар (58 кг) и Сергей Чайка (до 80 кг).
Для получения путевки в олимпийский Рио-де-Жанейро спортсмену нужно занять 1 или 2 место.
К решающим соревнованиям украинские тхеквондисты готовятся на олимпийской базе в Конча-Заспе. Первый учебно-тренировочный сбор спортсмены провели в конце декабря. Сейчас на главной олимпийской базе страны продолжается второй этап подготовки наших тхэквондистов, который завершится 15 января.