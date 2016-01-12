В первом тренировочном сборе киевского "Динамо" в зимнее межсезонье примут участие 26 игроков
Команда отправилась готовиться ко второй части сезона 2015/16 в Испанию.
12 января для киевского «Динамо» начался первый в этом году тренировочный сбор в Испании, сообщает пресс-служба ФК "Динамо".
На первый межсезонный тренировочный сбор вылетел 21 игрок первой команды, а еще пять исполнителей присоединяться непосредственно в Испании.
Из Киева на сбор вылетели:
вратари: Александр Шовковский, Георгий Бущан, Артур Рудько;
защитники: Александар Драгович, Евгений Хачериди, Данило Силва, Николай Морозюк, Никита Бурда, Виталийс Ягодинскис, Евгений Макаренко;
полузащитники: Олег Гусев, Денис Гармаш, Сергей Рыбалка, Виталий Буяльский, Владислав Калитвинцев. Сергей Мякушко, Дерлиз Гонсалес, Сергей Сидорчук;
нападающие: Андрей Ярмоленко, Лукаш Теодорчик, Роман Яремчук.
Среди тех, кто присоединится к команде уже на месте сборна - Жуниор Мораэс, Виторину Антунеш, Мигель Велозу, Домагой Вида и Радосав Петрович.
Как сообщал УНИАН, на первом тренировочном сборе в 2016-м году "Динамо" проведет семь матчей.