В первом тренировочном сборе киевского "Динамо" в зимнее межсезонье примут участие 26 игроков

12 января для киевского «Динамо» начался первый в этом году тренировочный сбор в Испании, сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

На первый межсезонный тренировочный сбор вылетел 21 игрок первой команды, а еще пять исполнителей присоединяться непосредственно в Испании.

Из Киева на сбор вылетели:

вратари: Александр Шовковский, Георгий Бущан, Артур Рудько;

защитники: Александар Драгович, Евгений Хачериди, Данило Силва, Николай Морозюк, Никита Бурда, Виталийс Ягодинскис, Евгений Макаренко;

полузащитники: Олег Гусев, Денис Гармаш, Сергей Рыбалка, Виталий Буяльский, Владислав Калитвинцев. Сергей Мякушко, Дерлиз Гонсалес, Сергей Сидорчук;

нападающие: Андрей Ярмоленко, Лукаш Теодорчик, Роман Яремчук.

Среди тех, кто присоединится к команде уже на месте сборна - Жуниор Мораэс, Виторину Антунеш, Мигель Велозу, Домагой Вида и Радосав Петрович.

Как сообщал УНИАН, на первом тренировочном сборе в 2016-м году "Динамо" проведет семь матчей.