Екатерина Бондаренко выиграла турнир в Бирмингеме

Украинская теннисистка Екатерина БОНДАРЕНКО выиграла турнир третьей категории в Бирмингеме (Великобритания) с призовым фондом 200 тысяч долларов.

Как передает ИТАР-ТАСС, в финале Е.БОНДАРЕНКО, 12-я ракетка соревнований, в упорной борьбе сломила сопротивление бельгийки Янины ВИКМАЙЕР - 7:6 (9:7), 3:6, 7:6 (7:4). Теннисистки провели на корте 2 часа 48 минут.

Для 21-летней Е.БОНДАРЕНКО этот титул стал первым в карьере в одиночном разряде. Лучшим достижением украинки в нынешнем сезоне было участие в четвертьфинале на турнире в Париже.