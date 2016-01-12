Победитель Кличко признан лучшим боксером мира по итогам 2015 года
15:49, 12 января 2016Спорт
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Тайсон Фьюри стал вторым британцем в истории, победившем в этой номинации.
Reuters
Авторитетный американский журнал The Ring признал британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри лучшим боксером 2015 года, сообщает Boxingnews.
Тайсон Фьюри стал всего вторым британцем, победившим в номинации "Боксер года" журнала The Ring после Рикки Хэттона за 87-летнюю историю существования этой номинации.
В ноябре прошлого года Тайсон Фьюри победил единогласным решением судей украинца Владимира Кличко, прервав его почти 10-летнее доминирование в супертяжелом дивизионе.
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