Победитель Кличко признан лучшим боксером мира по итогам 2015 года

Авторитетный американский журнал The Ring признал британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри лучшим боксером 2015 года, сообщает Boxingnews.

Тайсон Фьюри стал всего вторым британцем, победившим в номинации "Боксер года" журнала The Ring после Рикки Хэттона за 87-летнюю историю существования этой номинации.

В ноябре прошлого года Тайсон Фьюри победил единогласным решением судей украинца Владимира Кличко, прервав его почти 10-летнее доминирование в супертяжелом дивизионе.