Сборная Украины по футболу накануне Евро-2016 сыграет товарищеские матчи с командами Кипра и Уэльса

В марте 2016 года национальная сборная команда Украины по футболу проведет два товарищеских матча в рамках подготовки к финальному турниру чемпионата Европы, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

24 марта украинцы сыграют с национальной сборной Кипра, а 28 марта - с командой Уэльса.

Оба матча состоятся на территории Украины. Информация относительно места проведения матчей и продажи билетов будет обнародована на официальном сайте ФФУ позже.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины заняла 3-е место на групповом этапе отборочного турнира Евро-2016, но в матчах плей-офф по сумме двух игр одолела команду Словении (2:0, 1:1) и вышла в финальный турнир. Украинцы впервые в своей истории выиграли по сумме двух матчей в плей-офф отборочного турнира Евро или чемпионата мира.

Евро-2016 состоится во Франции с 10 июня по 10 июля.