”Динамо” вышло в 3-й раунд Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" провело ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против латвийского "Металлургса" из Лиепая. В домашнем поединке динамовцы чувствовали себя так же уверенно, как и на выезде, разгромив гостей со счетом 4:0.

Героем встречи по праву можно назвать Руслана Ротаня, который открыл счет на 37-й минуте, а также поставил "точку" в игре, забив на первой добавленной минуте второго тайма. Еще по одному мячу на свой счет записали Корреа (66) и Ребров (85). Таким образом, с суммарным счетом 8:1 киевляне прошли в третий квалифраунд, где их уже ждет давний знакомый - турецкий "Фенербахче"

"Обозреватель"