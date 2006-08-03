”Динамо” вышло в 3-й раунд Лиги чемпионов
08:26, 03 августа 2006Спорт
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C суммарным счетом 8:1
Киевское "Динамо" провело ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против латвийского "Металлургса" из Лиепая. В домашнем поединке динамовцы чувствовали себя так же уверенно, как и на выезде, разгромив гостей со счетом 4:0.
Героем встречи по праву можно назвать Руслана Ротаня, который открыл счет на 37-й минуте, а также поставил "точку" в игре, забив на первой добавленной минуте второго тайма. Еще по одному мячу на свой счет записали Корреа (66) и Ребров (85). Таким образом, с суммарным счетом 8:1 киевляне прошли в третий квалифраунд, где их уже ждет давний знакомый - турецкий "Фенербахче"
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