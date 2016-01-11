Месси стал обладателем "Золотого мяча" лучшему футболисту мира 2015 года

В Цюрихе состоялся гала-вечер Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) в рамках которого лучшим игроком 2015 года был объявлен аргентинский игрок испанской "Барселоны" Лионель Месси, сообщает официальный сайт ФИФА.

Кроме того были определены номинанты в различных других категориях. Так, в команду 2015 года вошли вратарь - Мануэль Нойер, защитники - Дани Алвес, Тьяго Силва, Серхио Рамос и Марсело; полузащитники - Андрес Иньеста, Лука Модрич, Поль Погба, нападающие - Неймар, Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Лучшим тренером года признан наставник испанской "Барселоны" Луис Энрике.

Лучшей футболисткой года признана Карли Ллойд ("Хьюстон", США), а лучшим тренером в женском футболе - главный тренер сборной США Джил Эллис.

"Золотой мяч" был учрежден редакцией французского журнала France Football в 1956 году и вручался лучшему игроку Европы. С 1991 года ФИФА параллельно стала вручать собственный приз лучшему футболисту года, а в 2010 году два трофея были объединены. Лучший футболист года определяется голосованием тренеров и капитанов национальных сборных, а также журналистов. С 2010 по 2012 гг. трижды подряд лучшим был признан Месси, тогда как за 2013 и 2014 годы "Золотой мяч" получил Роналду.