Завершился матч Россия - Греция, второй матч сегодняшнего дня чемпионата Европы-2008.

Группа D. Россия - Греция 1:0 (Зырянов 33).

Напомним, что сегодня в группе D Испания выиграла 2:1 у Швеции.

Испания фактически обеспечила себе выход в плей-офф, имея 6 очков. А Швеция и Россия, имея по три очка, встретятся очно 18 июня. И если российская сборная будет так тратить голевые моменты, как сегодня, то Швецию ей не обыграть.

Завтра состоятся завершающие матчи в группе A: Швейцария (0 очков) - Португалия (6 очков) и Турция (3 очка) - Чехия (3 очка).