Президент Федерации легкой атлетики Великобритании предложил обнулить все мировые рекорды

Президент Федерации легкой атлетики Великобритании Эд Уорнер озвучил предложение обнулить все мировые рекорды, установленные на данный момент, сообщает BBC Sport.

"Настало время для радикальных реформ. Целостности легкой атлетике был брошен настолько сильный вызов в 2015 году, каких никогда раньше не бывало", - отметил чиновник. "Повышение прозрачности процедуры взятия допинг-проб, ужесточение ответственности за использование запрещенных препаратов, а также обнуление всех рекордов позволят вступить легкой атлетике в новую эру", - добавил Уорнер.

Как сообщалось, в 2015-м году в мировой легкой атлетике разразился крупнейший скандал, связанный с систематическим использованием допинга. Основными фигурантами дела стали спортсмены из России. В результате скандала группа ведущих российских легкоатлетов в разных дисциплинах не поехала на ЧМ-2015. А представители спортивной ходьбы, где Россия многие годы считалась ведущей мировой державой, вообще не участвовали в соревновании.