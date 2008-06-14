«Оранжевые» громко отметили выход в 1/4 финала Евро-2008 (фото)

14:14, 14 июня 2008
Спорт
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Большая вечеринка началась еще перед игрой

В ночь на субботу свыше ста тысяч голландцев громко отпраздновали в Берне победу своей команды над сборной Франции, передает Немецкая волна.

По данным полиции, ситуация была под контролем. Были временно задержаны несколько десятков дебоширов.

Большая вечеринка голландских фанов, которых приехало в Берн тысячи, началась еще перед игрой.

Тех, у кого были билеты на матч, стражи порядка традиционно конвоировали на Стад де Сюис.

Сколько было видно глазу, все было в оранжевых цветах сборной Нидерландов.

Фото Reuters

 

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