«Оранжевые» громко отметили выход в 1/4 финала Евро-2008 (фото)

В ночь на субботу свыше ста тысяч голландцев громко отпраздновали в Берне победу своей команды над сборной Франции, передает Немецкая волна.

По данным полиции, ситуация была под контролем. Были временно задержаны несколько десятков дебоширов.

Большая вечеринка голландских фанов, которых приехало в Берн тысячи, началась еще перед игрой.

Тех, у кого были билеты на матч, стражи порядка традиционно конвоировали на Стад де Сюис.

Сколько было видно глазу, все было в оранжевых цветах сборной Нидерландов.

Фото Reuters