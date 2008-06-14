Тайсона назвали заказчиком убийства

Бывший член бруклинской преступной группировки Cash Money Brothers ("Братство наличных") Дуэйн Мейерс обвинил бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона в том, что тот нанял киллеров, которые должны были отомстить членам банды за убийство в 2000 году своего телохранителя.

По словам Мейерса, проходящего свидетелем по делу об убийстве, Тайсон предложил киллерам 50 тысяч долларов, чтобы убрать троих членов Cash Money Brothers, включая лидера группировки Дэмьена Харди. Мейерс заявил, что экс-чемпион мира был уверен в причастности членов банды к убийству своего друга Дэррила Баума, который был убит выстрелом в затылок.

Убийство бандитов нанятыми киллерами в итоге не состоялось, сказал Мейерс. Причины, по которым не был выполнен заказ Тайсона, не называются. Лишь спустя пять лет после гибели Баума стало известно, что телохранитель боксера был связан с Cash Money Brothers и, предположительно, был причастен к нападению на рэппера 50 Cent.

Ни сам Тайсон, ни его адвокат комментариев к появившейся информации не дали.

Лента.ру