Суркис предлагает мораторий на увольнение людей, готовящих Евро-2012
12:27, 14 июня 2008Спорт
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Работа профи - выше изменений во власти
Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС предлагает наложить мораторий на увольнение должностных лиц, которые готовят Украину к проведению финала чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Об этом Г.СУРКИС заявил вчера вечером на телеканале «Интер».
«Необходимо немедленно наложить мораторий на замену людей, которые работают на Евро-2012», - сказал президент ФФУ.
Он подчеркнул, что в этой отрасли должны быть заняты профессионалы, работа которых не должна зависеть от изменений во власти.
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