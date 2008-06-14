Суркис предлагает мораторий на увольнение людей, готовящих Евро-2012

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС предлагает наложить мораторий на увольнение должностных лиц, которые готовят Украину к проведению финала чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом Г.СУРКИС заявил вчера вечером на телеканале «Интер».

«Необходимо немедленно наложить мораторий на замену людей, которые работают на Евро-2012», - сказал президент ФФУ.

Он подчеркнул, что в этой отрасли должны быть заняты профессионалы, работа которых не должна зависеть от изменений во власти.