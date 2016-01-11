Гусев продлил контракт с "Динамо" до конца сезона 2015/16

Полузащитник ФК «Динамо» (Киев) Олег Гусев подписал с клубом новый контракт, рассчитанный до окончания сезона 2015/16, сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

11 января утром вице-капитан прошел углубленное медобследование, а завтра вместе с командой отправится в Марбелью, где начнет подготовку ко второй части сезона.

Как сообщалось ранее, предыдущий контракт Гусева истек 31 декабря 2015 года.

Гусев выступает в "Динамо" на протяжении 13 сезонов - с июля 2003 года. Игрок в составе "Динамо" стал 4-кратным чемпионом Украины, 5-кратным обладателем Кубка страны, 3-кратным обладателем Суперкубка. Также вместе с "Динамо" он 6 раз становился серебряным призером и однажды - бронзовым призером чемпионата Украины.