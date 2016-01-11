Киевское "Динамо" проведет семь матчей на первом зимнем тренировочном сборе в Испании

В соответствии с достигнутыми договоренностями соперниками футболистов киевского "Динамо" на первом испанском тренировочном сборе в контрольных поединках станут семь команд, сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

Киевлянам будут противостоять такие оппоненты:

16 января, «Динамо» (Дрезден, Германия)

17 января, «Скендербеу» (Корче, Албания)

20 января, «Реал Баломпедика Линенсе» (Испания)

21 января, ФК «Люцерн» (Швейцария)

24 января, «Цзянсу Сайнти» (Китай)

25 января, «Мюнхен-1860» (Германия)

27 января, «Славия» (Прага, Чехия)

Базовое время начала всех матчей - 17:00 по киевскому времени. О местах проведения игр будет сообщено дополнительно.

После месячного зимнего отпуска «бело-синие» вновь собрались 11 января на клубной базе в Конча-Заспе, где состоялось первое общекомандное собрание в 2016-м году.

Из игроков, выступаших в первой половине сезона на нем не присутствовали полузащитник Юнес Беланда, арендованный на полгода немецким «Шальке-04» и нападающий Артем Кравец, который тот же срок отыграет в еще одном клубе Бундеслиги – «Штутгарте».

12 января динамовцы вылетят в Испанию, где расквартировашись в пятизвездной гостиннице «Кемпински» в Эстепоне до 28 января проведут первый тренировочный сбор.