Букмекеры назвали нового фаворита Евро-2008

После победы в матче со сборной Франции (4:1) команда Голландии стала главным фаворитом чемпионата Европы-2008 года по версии букмекеров. Французы опустились на восьмую строчку в списке вероятных претендентов на титул, пропустив вперед Румынию.

В британской букмекерской конторе Bet365 ставки на победу голландцев принимаются с коэффициентом 4,5 (чем ниже коэффициент - тем выше оценивается вероятность события). До игры с Францией подопечные Марко ван Бастена котировались на четвертом месте с коэффициентом 6,8. В российской букмекерской конторе "Марафон" в настоящее время коэффициент на победу голландцев составляет 4,2.

Вслед за Нидерландами в списке фаворитов Евро-2008 значатся Испания и Португалия. На бирже ставок Betfair коэффициенты на победу этих команд равны соответственно 5,2 и 6. Коэффициент на успех Германии составляет 7,2.

Неудачники второго игрового дня в группе C - сборные Италии и Франции - заметно упали в рейтингах букмекеров. Например, в Bet365 коэффициент на победу итальянцев после их ничьей в матче с Румынией (1:1) вырос почти вдвое - с 12 до 21. Сейчас Италия идет на шестом месте среди команд - участниц турнира.

Франция упала на восьмое место, пропустив вперед Румынию. На бирже ставок Betfair коэффициент на победу французов составляет 34, на победу румын - 32.

Напомним, в том случае, если румыны обыграют в матче третьего тура Голландию, они гарантируют себе участие в 1/4 финала Евро-2008. В этом случае финалисты последнего чемпионата мира команды Италии и Франции окажутся за бортом плэй-офф.

Лента.ру