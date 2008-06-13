Завершился матч Голландия - Франция, второй матч сегодняшнего дня чемпионата Европы-2008.

Группа C. Голландия - Франция 4:1 (Куйт 8, ван Перси 58, Роббен 72, Снейдер 90 - Анри 71).

Напомним, что сегодня в группе C Румыния и Италия сыграли вничью 1:1.

Голландия обеспечила себе выход в плей-офф, причем не только по очкам, но и по игре. После сегодняшнего матча ее справедливо рассматривать как одного из лучших претендентов на золото Евро. А Франции с одним очком предстоит встреча с крайне мотивированной Италией.

Завтра состоятся матчи группы D: Швеция - Испания и Греция - Россия.