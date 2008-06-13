Завершился матч Италия - Румыния, первый матч сегодняшнего дня на чемпионате Европы-2008.

Группа C. Италия - Румыния 1:1 (Муту 54 - Пануччи 56).

Сегодня же сыграют остальные две команды группы C: Голландия и Франции.

У лидера группы - Голландии - пока три очка у Франции - одно. У Румынии - два очка и впереди игра с Голландией 17 июня, у Италии - одно очко и игра с Францией. Буффон, отбив пенальти на 80-й минуте, дал шанс своей команде на дальнейшую борьбу, положившись на турнирные успехи... Голландии.