Украинский теннисист Марченко уступил Надалю на турнире в Катаре

В полуфинале украинец в двух сетах уступил второй ракетке первенства Рафаэлю Надалю, передает ZN.ua.

Испанец уверенно провел обе партии и воспользовался ошибками украинца, который действовал скованно и чаще всего уступал сопернику в затяжных розыгрышах. В итоге Надаль победил со счетом 6:3, 6:4.

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В финале испанца ждет встреча с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Ранее УНИАН сообщал, что Ассоциация теннисистов-профессионалов обновила рейтинг сильнейших игроков планеты по итогам Открытого чемпионата США, где трое участников соревнований от Украины улучшили свои позиции. Свои позиции в рейтинге улучшили Александр Долгополов, Сергей Стаховский и Илья Марченко.