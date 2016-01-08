Футбольный регулятор намерен рекомендовать запустить систему видеоповторов

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

Международный совет футбольных ассоциаций - организация, которая разрабатывает и стандартизирует правила игры в футбол - намерен настоятельно рекомендовать уже со следующего сезона начать испытания системы видеоповторов в пилотном режиме.

Вероятнее всего, тестироваться система видеоповторов будет на турнире за Кубок Англии, сообщил футбольный регулятор.

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Окончательное решение будет принято на годовом собрании международного совета футбольных ассоциаций в Кардиффе в марте.

Для принятия решения потребуется одобрение шести из восьми членов совета, куда входят четыре представителя ФИФА и четыре представителя британских футбольных ассоциаций.

Идея внедрения видеоповторов в футболе вызывает много споров. Ее противники указывают на то, что трата времени на просмотр видео приведет к задержкам игры.

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