Футбольный регулятор намерен рекомендовать запустить систему видеоповторов
Мировой футбол сделал большой шаг к внедрению системы видеоповторов для помощи судьям при вынесении решений в спорных случаях.
Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.
Международный совет футбольных ассоциаций - организация, которая разрабатывает и стандартизирует правила игры в футбол - намерен настоятельно рекомендовать уже со следующего сезона начать испытания системы видеоповторов в пилотном режиме.
Вероятнее всего, тестироваться система видеоповторов будет на турнире за Кубок Англии, сообщил футбольный регулятор.
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Окончательное решение будет принято на годовом собрании международного совета футбольных ассоциаций в Кардиффе в марте.
Для принятия решения потребуется одобрение шести из восьми членов совета, куда входят четыре представителя ФИФА и четыре представителя британских футбольных ассоциаций.
Идея внедрения видеоповторов в футболе вызывает много споров. Ее противники указывают на то, что трата времени на просмотр видео приведет к задержкам игры.
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